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Трамп обвинил Иран в организации нападения на посольство США в Ираке

Президент США Дональд Трамп призвал власти Ирака защитить подвергшееся нападению американское посольство в Багдаде.

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Трамп заявил, что США будет отвечать на убийство своих граждан
Трамп заявил, что США будет отвечать на убийство своих граждан
Фото: ЕРА

Нападение на американское посольство в Ираке организовал Иран. Об этом 31 декабря заявил в Twitter президент США Дональд Трамп.

"Иран убил американского подрядчика, ранив многих. Мы решительно ответили, и всегда будем [отвечать]. В настоящее время Иран организует атаку на посольство США в Ираке. Они будут нести полную ответственность. Кроме того, мы ожидаем, что Ирак использует свои силы для защиты посольства", – написал он.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Теги: США, Иран, Ирак, убийство, посольство, посольство США, нападение, боевики, Дональд Трамп, авиаудар
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