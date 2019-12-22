Трамп объявил о создании космических войск США

Командующим новым родом войск США – космическими силами – станет генерал Джон Реймонд, который сейчас возглавляет космическое командование, сообщил президент США Дональд Трамп.

Президент США Дональд Трамп, подписывая закон об оборонном бюджете Соединенных Штатов на 2020 финансовый год, создал новый род американских войск – космические силы США, информирует пресс-служба Белого дома.

"С моей подписью сегодня вы станете свидетелями рождения космических сил, и это будет теперь официально шестая ветвь вооруженных сил Соединенных Штатов. Это очень важный момент, потому что космос – это новейшая сфера военных действий в мире. На фоне серьезных угроз нашей национальной безопасности американское превосходство в космосе абсолютно жизненно необходимо", – сказал Трамп.

Он считает, что создание нового рода войск поможет США сдерживать агрессию и контролировать "предельно высокие позиции".

Как сообщает The Hill, Трамп сказал, что назначит командующим новыми войсками генерала Джона Реймонда, который сейчас возглавляет космическое командование. В состав космических войск переведут до 15 тыс. военнослужащих ВВС США. В оборонном бюджете на 2020 год заложено $40 млн на финансирование космических войск, хотя Белый дом запросил для этого более $72 млн, отмечает Space News.

Весь объем оборонного бюджета составляет $738 млрд.

Космические силы США – первый новый род войск США, созданный после 1947 года, сообщает CNN.

В марте 2018-го Трамп заявил о необходимости создания космических сил, в июне глава Белого дома поручил министерству обороны начать создание отдельного шестого рода войск в составе вооруженных сил США.

В августе 2018-го вице-президент Майк Пенс официально объявил о начале создания нового рода войск. В феврале 2019-го Трамп утвердил план создания космических сил США.