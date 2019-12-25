Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трамп заявил, что для него было честью сыграть камео в фильме "Один дома – 2"

Президент США Дональд Трамп признался, что дети до сих пор узнают его как персонажа кино, а не как человека из новостей.

"Один дома 2" был снят в 1992 году
"Один дома – 2" был снят в 1992 году
Скриншот: Every Donald Trump Cameo Ever / YouTube

Президент США Дональд Трамп 24 декабря во время видеоконференции с американскими военными заявил, что гордится участием в съемках рождественской комедии "Один дома – 2", пишет издание Deadline.

"Многие каждый год говорят об этом, особенно в рождественские дни. Они говорят, в частности дети младшего возраста: "Я только что видел тебя в кино". Они не видят меня в телевизоре так, как замечают в кино. Но это был хороший фильм, и я был, мягко говоря, моложе. Для меня было честью сделать это", – подчеркнул он.

Трамп назвал "Один дома – 2" большим рождественским хитом.

В комедии 1992 года Трамп сыграл самого себя – владельца отеля в Нью-Йорке, где главный герой Кевин Маккаллистер оказывается с кредитной картой отца. В небольшом эпизоде он говорит мальчику, как пройти в холл. Весь эпизод длится около 10 секунд. 

Теги: США, Рождество, фильм, Дональд Трамп, Один дома
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
  Happy New Year. Джамала и Laud исполнили песню из репертуара ABBA. Видео
  Happy New Year. Джамала и Laud исполнили песню из репертуара ABBA. Видео
"Хочешь попу, как у Ким? So, lets gym!". Каменских показала, как качает ягодицы в зале
"Хочешь попу, как у Ким? So, lets gym!". Каменских показала, как качает ягодицы в зале
  "Коляда". Баба Доцька выпустила клип на авторскую колядку. Видео
  "Коляда". Баба Доцька выпустила клип на авторскую колядку. Видео
Кунаки показала снимки в купальнике
Кунаки показала снимки в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS