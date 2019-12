Трамп похвастался поддержкой Путина – СМИ

Издание The Washington Post обратило внимание на ретвит президента США Дональда Трампа высказывания его российского коллеги Владимира Путина об импичменте. Журналисты предположили, что Трамп хвастается поддержкой российского президента.

Президент США Дональд Трамп 21 декабря в своем Twitter ретвитнул сообщение агентства Assosiated Press, которое цитирует главу российского государства Владимира Путина, защищающего Трампа в вопросе импичмента. На это обратило внимание издание The Washington Post.

В сообщении говорится, что Путин считает причины для импичмента Трампа надуманными и высказывает мнение, что Сенат импичмент не поддержит.

"Полная охота на ведьм!" – написал Трамп в Twitter.

A total Witch Hunt! https://t.co/PEe35rewE9 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 21, 2019

The Washington Post отмечает, что Трамп похвастался поддержкой Путина на следующий день после того, как издание сообщило, что именно Путин повлиял на мнение Трампа об Украине.

20 декабря The Washington Post написало, что после встречи в июле 2017 года с Путиным на саммите G20 в немецком Гамбурге Трамп стал настаивать на том, что Украина вмешивалась в президентскую кампанию в 2016 году и была заинтересована в победе кандидата от Демократической партии.

По данным издания, сопротивление президента оценке американских спецслужб о том, что Россия систематически вмешивалась в кампанию 2016 года, побудило многих его советников считать, что именно Путин предложил Трампу эту теорию.

24 сентября спикер Палаты представителей, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования.

Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил президента Украины Владимира Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

Трамп назвал импичмент незаконным и намекнул, что победит на выборах президента США в 2020 году.

27 сентября 2019 года личный адвокат Трампа Рудольф Джулиани заявил, будто располагает доказательствами того, что украинские политики пытались повлиять на результаты выборов президента США в 2016 году.

3 декабря CNN со ссылкой на источники сообщил, что контролируемый республиканцами комитет Сената США по вопросам разведки не нашел доказательств вмешательства Украины в президентские выборы в 2016 году.

Директор ФБР Кристофер Рэй подтвердил информацию CNN.