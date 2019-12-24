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Трамп об импичменте: Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас

Больше нельзя тратить время на "аферу с импичментом", заявил президент США Дональд Трамп. Его обвиняют в злоупотреблении служебным положением.

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18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа
18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил 24 декабря в Twitter, что спикер Палаты представителей Конгресса, представитель Демократической партии Нэнси Пелоси затягивает с передачей дела об импичменте главы Белого дома в Сенат.

"Какое право имеет сумасшедшая Нэнси затягивать этот процесс в Сенате? Никакого! У нее плохи дела, и она предпочла бы не иметь отрицательного результата. Эта охота на ведьм должна закончиться сейчас судом в Сенате – или нужно позволить ей потерпеть неудачу и проиграть. Больше нельзя тратить время на эту аферу с импичментом", – написал американский президент.

Он также отметил, что Пелоси делает все, чтобы отсрочить голосование в Сенате.

24 сентября Пелоси объявила о начале официального расследования в рамках процедуры импичмента Трампа в связи со скандалом, который начался после публикаций The Washington Post и The New York Times о возможном давлении главы Белого дома на Зеленского во время телефонного разговора 25 июля.

25 сентября была опубликована стенограмма июльского разговора Трампа и Зеленского. Из нее следует, что президент США поднял вопрос о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена – сына бывшего вице-президента США и своего вероятного соперника на президентских выборах 2020 года Джо Байдена. Зеленский пообещал Трампу, что новый украинский генпрокурор "посмотрит на ситуацию".

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 2019 год по линии Пентагона в объеме $250 млн 18 июня. В конце августа, по данным Politico, Трамп принял решение пересмотреть программу предоставления помощи Украине, чтобы убедиться, что деньги Соединенных Штатов используются по назначению. В сентябре Белый дом разблокировал предоставление $250 млн по линии Пентагона, а Государственный департамент США согласовал выдачу Украине $141,5 млн на снайперские винтовки и гранатометы. 

Глава Белого дома называет расследование "охотой на ведьм" и настаивает, что не давил на Зеленского. Президент Украины заявил, что во время телефонной беседы его ни к чему "не подталкивали", и подчеркнул, что не хочет быть втянутым в избирательную кампанию в США.

На заседании 18 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа: "злоупотребление служебным положением", а также "препятствование работе Конгресса" во время проведения расследования. Демократы считают, что глава Белого дома ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США. Трамп стал третьим американским президентом, которому Палата представителей объявила импичмент. 

В Белом доме заявили, что Трамп хочет скорейшего рассмотрения вопроса об импичменте в Сенате Конгресса США. Большинство в Сенате принадлежит однопартийцам нынешнего американского президента – представителям Республиканской партии.

Конгресс США 9 декабря заложил в военный бюджет на 2020 финансовый год $300 млн на военную помощь Украине

Теги: США, Украина, Джо Байден, Конгресс США, Белый дом, Сенат США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Палата представителей, Нэнси Пелоси, импичмент Трампа
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