Facebook и Instagram удалили более полутысячи фальшивых учетных записей, агитирующих за Трампа

В Facebook связали деятельность аккаунтов с американской медиаорганизацией Epoch Media Group, которая распространяла сообщения в поддержку президента США Дональда Трампа через социальные сети.

Facebook удалил 640 фальшивых учетных записей и 89 страниц, а также 156 групп и 72 учетных записи в Instagram, которые были созданы во Вьетнаме и США. Об этом сообщили в блоге компании 20 декабря.

На рекламу этих страниц в Facebook и Instagram было затрачено около $9,5 млн. Для учетных записей использовали фото, сгенерированные искусственным интеллектом. Страницы выдавали за аккаунты американцев, чтобы присоединяться к медиакомпании BL и публиковать ее контент.

Facebook расследовал деятельность BL и связал ее с организацией Epoch Media Group.

В августе NBC News сообщало, что Epoch Media Group распространяла сообщения в поддержку президента США Дональда Трампа через Facebook и Twitter.

Компанию связывали с китайским религиозным движением Фалуньгун, которое стремится свергнуть правительство Китая.