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Данные более 267 млн пользователей Facebook попали в открытый доступ

В интернете появились их полные имена, телефонные номера 267 млн пользователей Facebook. Эта база могла быть использована злоумышленниками для осуществления мошеннических схем, включая фишинговые атаки и спам-рассылки.

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Британская компания сообщила об утечке данных 267 миллионов пользователей Facebook
Британская компания сообщила об утечке данных 267 миллионов пользователей Facebook
Фото: ЕРА

В декабре на одном из хакерских форумов появилась база данных с личной информацией 267 млн 140 тыс. 436 пользователей социальной сети. Об этом сообщила британская исследовательская компания Comparitech.

Утечка в основном затронула жителей США. В интернете появились их полные имена, телефонные номера, а также уникальный идентификатор Facebook-аккаунта.

Аналитики Comparitech считают, что эта база могла быть использована злоумышленниками для осуществления мошеннических схем, включая фишинговые атаки и спам-рассылки.

По словам экспертов, к краже данных могут быть причастны хакеры из Вьетнама.

Comparitech отмечает, что база данных появилась в интернете 4 декабря. 12 декабря она стала доступна для скачивания на хакерском форуме. На каком именно – не уточняется. С 19 декабря база данных уже была недоступна.

Специалисты не установили, каким образом были собраны оказавшиеся в сети данные. В Comparitech предполагают, что база была составлена автоматически с помощью инструментов, которые собирают информацию в открытом доступе и компилируют ее в один документ. 

Эксперты также допускают, что злоумышленники могли воспользоваться брешью в системе безопасности Facebook до того, как соцсеть ограничила доступ к телефонным номерам пользователей в 2018 году.

В марте 2018 года газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.

Cambridge Analytica пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсети, показывая им релевантную политическую рекламу.

В начале мая 2018-го компания Cambridge Analytica объявила о начале процедуры банкротства, заявив, что потеряла всех клиентов из-за "необоснованных обвинений" в СМИ.

Из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей в октябре 2018-го власти Великобритании оштрафовали Facebook на £500 тыс., в июле 2019 года Федеральная торговая комиссия США наложила на компанию штраф в размере $5 млрд.

Теги: Facebook, хакеры, соцсети, утечка данных
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