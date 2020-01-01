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В Иране отрицают причастность к нападению на посольство США в Ираке

В министерстве иностранных дел Ирана заявили, что протесты, в результате которых пострадало посольство США, связаны с действиями американцев в регионе.

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На посольство США в Ираке напали 31 декабря
На посольство США в Ираке напали 31 декабря
Фото: ЕРА

Иран отрицает обвинения США касательно своей причастности к нападению на американское посольство в Ираке. Об этом сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Сейед Абасс Мусави.

"Удивительная наглость американских властей находится на таком уровне, что после убийства по меньшей мере 25 человек, ранения многих иракцев, нанесения финансового ущерба Ираку и нарушения национального суверенитета и территориальной целостности страны они теперь обвиняют Исламскую Республику Иран за протесты иракского народа против его собственных свирепых мер в явный и дешевый акт возложения вины на других", – заявил он.

Муссави заявил, что Ирак считает американцев оккупантами и обвинил США в игнорировании стремления иракцев к независимости.

Он призвал Белый дом воздержаться от какой-либо "бездумной" реакции и пересмотреть свою политику в регионе.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

Теги: США, Иран, Ирак, протесты, посольство, нападение, Белый дом, ущерб, обвинение, ранение
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