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Военнослужащим США запретили пользоваться социальной сетью TikTok

Мобильное приложение для китайской социальной сети TikTok "считается киберугрозой", заявил спикер вооруженных сил США Робин Очоа.

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Американским военным рекомендовали удалить TikTok со смартфона, чтобы избежать утечки личной информации
Американским военным рекомендовали удалить TikTok со смартфона, чтобы избежать утечки личной информации
Фото: pixabay.com

Военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение для входа в китайскую социальную сеть TikTok. Об этом спикер армии Робин Очоа сообщил интернет-порталу Military.com 30 декабря. 

Он заявил, что приложение "считается киберугрозой". По словам Очоа, уведомление о возможной опасности TikTok разослали военным 16 декабря.

Аналогичную рекомендацию ранее озвучили ВМС США, отмечает портал. 

Минобороны США рекомендует "с осторожностью относиться к загружаемым приложениям, проверять телефоны на наличие необычных и нежелательных текстов", а также удалить TikTok, чтобы "избежать утечки личной информации". 

TikTok – китайская социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Она была запущена в 2016 году. Приложение для смартфонов доступно на 75 языках. По данным издания Business Of Apps, к концу 2018 года приложение TikTok для iOS скачали около 800 млн пользователей, для Android – около 9 млн.

Теги: США, социальные сети, военные, телефоны, запрет, смартфон, Android, iOS, TikTok
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