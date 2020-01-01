Военнослужащим США запретили пользоваться социальной сетью TikTok

Мобильное приложение для китайской социальной сети TikTok "считается киберугрозой", заявил спикер вооруженных сил США Робин Очоа.

Военнослужащим США запретили устанавливать на рабочие смартфоны приложение для входа в китайскую социальную сеть TikTok. Об этом спикер армии Робин Очоа сообщил интернет-порталу Military.com 30 декабря.

Он заявил, что приложение "считается киберугрозой". По словам Очоа, уведомление о возможной опасности TikTok разослали военным 16 декабря.

Аналогичную рекомендацию ранее озвучили ВМС США, отмечает портал.

Минобороны США рекомендует "с осторожностью относиться к загружаемым приложениям, проверять телефоны на наличие необычных и нежелательных текстов", а также удалить TikTok, чтобы "избежать утечки личной информации".

TikTok – китайская социальная сеть, позволяющая создавать короткие музыкальные видео, прямые эфиры и обмениваться сообщениями. Она была запущена в 2016 году. Приложение для смартфонов доступно на 75 языках. По данным издания Business Of Apps, к концу 2018 года приложение TikTok для iOS скачали около 800 млн пользователей, для Android – около 9 млн.