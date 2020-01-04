В Ираке прощаются с Сулеймани: одни плачут, другие радуются – СМИ

Часть жителей Ирака вышла на похоронную процессию по случаю убийства в Багдаде командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани, другая часть – участники митингов в защиту демократии – обвиняют его в жестоком подавлении протестов в Ираке, сообщает ВВС.

В Багдаде сегодня проходят траурные мероприятия в честь убитых 3 января американскими военными командующего спецподразделением "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани и заместителя командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандиса. Об этом сообщает ВВС.

После прощания в Багдаде тело Сулеймани отправят в Иран, где похоронят в родном городе генерала Кермане.

Присутствующие несли портреты Сулеймани и верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Некоторые иракцы на улицах Багдада праздновали новости о смерти иранского генерала. ВВС отмечает, что многие в Ираке считали его организатором жестоких репрессий против мирных жителей, которые выходили на протесты в защиту демократии в стране.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.