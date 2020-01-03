По приказу Трампа убит один из самых влиятельных иранских военных, Иран грозит суровой местью. Главное о гибели генерала Сулеймани

Кто такой Касем Сулеймани?

Касем Сулеймани родился в 1957 году в юго-восточной иранской провинции Керман в бедной крестьянской семье. В 1979 году, вскоре после свержения монархии, записался в Корпус стражей исламской революции (впоследствии КСИР превратился в элитное военно-политическое формирование) и прославился во время ирано-иракской войны 1980–1988 годов: начав войну лейтенантом КСИР, к ее окончанию командовал пехотной дивизией. В 1997 году Сулеймани возглавил спецподразделение “Аль-Кудс” в составе КСИР, которое отвечает за проведение спецопераций за пределами Ирана. На этом посту, писала американская газета The New York Times, Сулеймани стал “архитектором практически всех значительных операций иранской разведки за последние два десятилетия”.

В начале 2000-х генерал Сулеймани был ответственным за борьбу с наркотрафиком на ирано-афганской границе и ситуативно сотрудничал с американскими военными (в 2001-м США начали вторжение в Афганистан в ответ на теракты 11 сентября), помогая определять цели в Афганистане, находившемся под контролем суннитской группировки “Талибан”, которая враждовала с шиитскими властями Ирана.

Сулеймани (в центре) сделал военную карьеру после исламской революции в Иране. В КСИР служил с момента основания подразделения в 1979 году. Фото: EPA

В 2002-м сотрудничество прекратилось – президент США Джордж Буш – младший причислил Иран к “оси зла”, обвинив в финансировании терроризма. В 2003-м Вашингтон обвинил Тегеран в разработке ядерного оружия, что в конечном итоге привело к введению международных санкций против Ирана, в 2007-м под санкции Совета Безопасности ООН попал и Сулеймани.

США также обвиняли Сулеймани в убийствах американских граждан и оппонентов властей Ирана. Журнал New Yorker писал, что генерала подозревают в организации более 30 нападений по всему миру, в частности в покушении на посла Саудовской Аравии в Вашингтоне. В 2011 году агент “Аль-Кудс” предложил мексиканскому наркокартелю подорвать дипломата, однако член картеля, к которому обратился иранский агент, оказался информатором американского управления по борьбе с наркотиками, – покушение провалилось.

Кроме того, Сулеймани принимал активное участие в сирийском конфликте, оказывая поддержку силам президента Башара Асада. По данным Reuters, в течение 2015–2016 годов Сулеймани четырежды посещал Москву, убедив Россию расширить военное присутствие в Сирии. “Газета.ру” называла генерала “иранцем, который привел Россию в Сирию”.

Бывший сотрудник ЦРУ США Джон Магуайр охарактеризовал командующего “Аль-Кудс” как “самого влиятельного оперативника на Ближнем Востоке, о котором никто не слышал”. Тем не менее на родине Сулеймани был очень известен. Как писал New Yorker, генерал имел репутацию “безупречного героя”, на публике вел себя показательно скромно. Его высоко оценивал верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи (в частности, называл “живым мучеником революции”). По информации СМИ, генерал был очень близок к Хаменеи – именно этим объясняется его политическое влияние в стране. Британская газета The Guardian отмечает, что Сулеймани, вероятно, был вторым по значимости человеком в Иране после аятоллы.

О высоком авторитете Сулеймани, писал Reuters, свидетельствует тот факт, что в 2019-м он получил из рук Хаменеи Орден Зульфикара (высшую военную награду в Иране), став единственным, кто удостоился ордена за 40 лет, с момента победы исламской революции.

В 2018-м, после того как президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из ядерной сделки с Ираном и анонсировал возобновление действия санкций против Тегерана, Сулеймани вступил в заочную перепалку с американским президентом. “Вы начинаете войну, но закончим ее мы. Вы не должны оскорблять иранский народ”, – написал он в Instagram (сейчас сообщение недоступно).

Сулеймани считали близким к аятолле Хаменеи. Фото: EPA

В 2019-м США объявили КСИР – официальное формирование вооруженных сил иностранного государства – террористической организацией. Отдельно в указе Трампа было упомянуто и подразделение “Аль-Кудс”, которым командовал Сулеймани.

Как погиб Сулеймани?

По данным The New York Times, Касем Сулеймани в ночь на 3 января прибыл в Багдад, чтобы убедить иракские власти предпринять более жесткие меры для подавления антииранских протестов в стране. На выезде из аэропорта колонну Сулеймани атаковал американский беспилотник. Вместе с иранским генералом, по разным данным, погибли от шести до 12 человек, в том числе заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис.

В заявлении министерства обороны США подчеркивается, что атаку санкционировал президент США Дональд Трамп.

В Пентагоне утверждают, что Сулеймани и его подразделение ответственно за “гибель сотен американских военнослужащих и военнослужащих стран-союзников и ранения тысяч других”. Генерал, сказано в заявлении, “активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе”. Его убийство, считают в Пентагоне, должно удержать Иран от последующих атак.

Один из автомобилей кортежа Сулеймани после американского удара. По данным AP, останки генерала удалось идентифицировать лишь благодаря кольцу. Фото: EPA

Почему США атаковали именно Сулеймани?

Формальным поводом для удара стала серия инцидентов в Ираке в конце 2019-го – начале 2020 года. По мнению властей США, именно Сулеймани организовал нападения на базы сил международной коалиции в Ираке, в том числе атаку 27 декабря, в результате которой погиб один американец и были ранены несколько граждан Ирака и Соединенных Штатов, а также “одобрил нападение на посольство США в Багдаде” 31 декабря. Вскоре после этого инцидента президент Трамп заявил, что "Иран будет нести полную ответственность за жертвы или причинение ущерба на любом из американских объектов". "Они заплатят очень большую цену! Это не предупреждение, это угроза", – написал президент США в Twitter.

Как сообщил газете NYT высокопоставленный американский чиновник, Вашингтон начал подготовку к спецоперации после нападения на базу США в Ираке 27 декабря. При этом в качестве потенциальной цели, отмечал Politico, Сулеймани рассматривался как минимум с 2006 года, но администрации Буша-младшего и Барака Обамы в конечном итоге отказались от убийства генерала, считая, что это может привести к дестабилизации ситуации в регионе и началу полномасштабной войны между Ираном и США.

На эту опасность указывают и нынешние оппоненты президента Трампа. Так, Джо Байден, вице-президент США при Обаме и вероятный соперник Трампа на выборах президента в 2020 году, заявил, что американцы “вряд ли станут оплакивать” иранского генерала, но его убийство может спровоцировать эскалацию конфликта по всему Ближнему Востоку. “Президент Трамп только что забросил динамит в пороховую бочку”, – написал он в Twitter.

Демократ из Палаты представителей Сет Молтон считает, что убийство Сулеймани вновь ставит перед США “вопрос, с которым мы годами сталкивались в Ираке: как убить больше террористов, чем мы создаем”.

Агентство AP подчеркивает, что законность оснований для убийства Сулеймани также вызывает сомнения: президент США имеет право действовать без одобрения Конгресса (спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси говорила, что такого одобрения Трамп не получал), но только в случае, если граждане США или интересы государства “сталкиваются с неизбежной угрозой”; при этом Пентагон не предоставил доказательств, что Сулеймани планировал новые атаки.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф назвал убийство командующего “Аль-Кудс” “актом международного терроризма со стороны США”, “чрезвычайно опасной и глупой эскалацией”. К мести Соединенным Штатам призвали верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, президент Хасан Рухани и бывший командир КСИР Мохсен Резайи. Государственное телевидение Ирана назвало убийство Сулеймани “самым серьезным просчетом США за годы после Второй мировой войны”.

Убийство Сулеймани спровоцировало массовые антиамериканские протесты в шиитских исламских странах. Фото: EPA

Как отмечает AP, гибель иранского генерала может вызвать “мощное возмездие и поставить под угрозу американские войска в Ираке, Сирии и за их пределами”.

Президент США Дональд Трамп при этом неоднократно заявлял, что не хочет войны с Ираном. О том, что он хочет мира, Трамп говорил и вскоре после нападения на посольство США в Багдаде, за два дня до убийства Сулеймани. Руководитель неправительственной организации International Crisis Group Роберт Малли (координатор Белого дома по Ближнему Востоку, Северной Африке и региону Персидского залива в администрации Обамы) считает, что, независимо от намерений Трампа, случившееся является “объявлением войны”.

Потенциальный ирано-американский конфликт уже спровоцировал падение американских рынков и рост цен на нефть. Эталонная марка Brent вскоре после появления информации об убийстве Сулеймани подорожала до трехмесячного максимума: с $66,25 до $69,48 за баррель. Это, отмечает Reuters, в свою очередь вызвало падение стоимости акций авиакомпаний.