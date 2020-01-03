Нетаньяху заявил, что Трамп заслуживает похвалы за убийство Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Видеозапись с его обращением была 3 января опубликована пресс-службой главы правительства.
По словам Нетаньяху, у Вашингтона так же, как и у Израиля, есть право на самозащиту.
"Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал еще больше таких атак. Президент [США Дональд] Трамп заслуживает всяческих похвал, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону", – заявил премьер Израиля.
В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.