Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Нетаньяху заявил, что Трамп заслуживает похвалы за убийство Сулеймани

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после убийства главы командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского "Корпуса стражей исламской революции" (КСИР) генерала Касема Сулеймани заявил, что еврейское государство "полностью на стороне США в борьбе за мир".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
По словам Нетаньяху, у Вашингтона так же, как и у Израиля, есть право на самозащиту
По словам Нетаньяху, у Вашингтона так же, как и у Израиля, есть право на самозащиту
Фото: ЕРА

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал ликвидацию военно-воздушными силами США в Багдаде командующего иранскими силами "Аль-Кудс" генерала Касема Сулеймани. Видеозапись с его обращением была 3 января опубликована пресс-службой главы правительства.

По словам Нетаньяху, у Вашингтона так же, как и у Израиля, есть право на самозащиту.

"Касем Сулеймани ответственен за гибель американских граждан и многих других невинных людей. Он планировал еще больше таких атак. Президент [США Дональд] Трамп заслуживает всяческих похвал, действовал быстро и решительно. Мы полностью стоим на стороне США в справедливой борьбе за мир, безопасность и самооборону", – заявил премьер Израиля.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человексреди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Теги: США, Иран, Израиль, убийство, Касем Сулеймани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Джамала, The Hardkiss, alyona alyona, MamaRika посетили премьеру шоу Disney "Холодное сердце". Фоторепортаж
Джамала, The Hardkiss, alyona alyona, MamaRika посетили премьеру шоу Disney "Холодное сердце". Фоторепортаж
Умер зять Уитни Хьюстон Ник Гордон
Умер зять Уитни Хьюстон Ник Гордон
  "Легенди Чарівнолісся". Вышел тизер украинского фэнтези-фильма. Видео
  "Легенди Чарівнолісся". Вышел тизер украинского фэнтези-фильма. Видео
Беременная третьим ребенком Рафаэли показала подборку фото в купальнике
Беременная третьим ребенком Рафаэли показала подборку фото в купальнике
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS