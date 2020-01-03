Рухани заявил, что Иран отомстит США за убийство Сулеймани

Президент Ирана Хасан Рухани высказал мнение, что убийство американскими военными командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани демонстрирует беспомощность политики Соединенных Штатов в ближневосточном регионе.

Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что "великий народ Ирана и другие свободные страны региона" отомстят США за убийство командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении на сайте президента Ирана.

По словам Рухани, смерть Сулеймани удвоила решимость иранцев "противостоять жадности США" и защищать исламские ценности.

"Без сомнения, этот трусливый и порочный акт является еще одним признаком разочарования, неудовлетворенности и беспомощности США в регионе... Нет сомнений в том, что великая нация Ирана и другие свободные страны региона отомстят Америке за это ужасное преступление", – подчеркнул Рухани.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.