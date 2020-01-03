Журналист Яковина об убийстве Сулеймани: Сильнее всех от этого замеса выигрывает Путин

После убийства командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани поднимется цена на нефть, что устраивает президента РФ Владимира Путина, заявил журналист Иван Яковина.

Больше всего от убийства командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани выиграет президент РФ Владимир Путин. Такое мнение на своей странице в Facebook высказал украинский журналист Иван Яковина.

"Думаю, теперь нам [государственного секретаря Майка] Помпео придется подождать – у него миллион других дел сейчас будет. Убийство Сулеймани – подарок [президента США Дональда] Трампа [экс-советнику президента США по нацбезопасности Джону] Болтону. Теперь тот точно будет молчать", – отметил Яковина.

По его словам, если после этого убийства начнется "прямо серьезная заваруха", демократам в Конгрессе США будет сложно нападать на Трампа по патриотическим соображениям.

"С другой стороны, если посыпется экономика, то и нападать не надо будет – недовольных и так навалом появится. Кстати, сильнее всех от этого замеса Путин выигрывает. На нефтяных ценах хорошо заработает", – добавил Яковина.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранским элитным подразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.