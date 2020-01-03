К прямому столкновению с американцами или масштабным боевым действиям ликвидация Сулеймани не приведет – востоковед Мишин

Ликвидация командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани не приведет к прямому столкновению Ирана и США или масштабным боевым действиям. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил политолог – международник, востоковед Александр Мишин.

"Сулеймани фактически был одним из высших руководителей Ирана. Он отвечал за ряд очень важных для страны проектов. В частности, чтобы в Сирии оставался режим [президента Башара] Асада. И чтобы к власти в Ираке пришли проиранские силы. У Ирана давно есть проект, чтобы Ирак стал первой страной арабского мира, ставшей полностью проиранской. Соответственно они хотят устранить влияние США на политические процессы в Ираке. Собственно с этой целью в декабре и была организована операция по нападению на американское посольство. То есть жизни граждан США, находящихся в Багдаде, оказались под угрозой. О серьезности этой спецоперации говорит и присутствие Сулеймани в Багдаде. Ночью он прибыл в аэропорт и там же был убит. По сути, американцы предприняли превентивную меру по ликвидации координаторов сил, которые должны были нападать на граждан США", – отметил Мишин.

Он не исключает, что связанные с Ираном террористические организации могут совершить теракты в Саудовской Аравии или Израиле.

"План по устранению Сулеймани с политической арены был разработан еще при [экс-президенте США Бараке] Обаме. Но по разным причинам он не был реализован. Хотя возможности для этого были. Во время американского присутствия в Ираке местные повстанцы инструктировались и вооружались иранцами. И как минимум несколько сотен американских солдат стали жертвами людей Сулеймани. Поэтому у США был повод для мести. К тому же, Сулеймани координировал целую сеть проиранских террористических организаций в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене. Эти силы, прежде всего, действовали против Саудовской Аравии и Израиля. Исчезновение такого влиятельного человека может привести к тому, что эта террористическая сеть просто рассыплется. Но к прямому столкновению с американцами или масштабным боевым действиям его ликвидация не приведет. Просто продолжатся опосредованные противостояния. Скорее всего, Иран будет использовать своих союзников для террористических атак – прежде всего, в Саудовской Аравии и Израиле. Сейчас это могут быть их главные цели", – подчеркнул собеседник.

По его словам, ликвидация Сулеймани вряд ли приведет к существенному росту цен на нефть.

"Сулеймани понимал, что в любой момент его могут убить. Кого бы Иран мог ликвидировать в качестве симметричного ответа? Я могу назвать только одну фамилию – это наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. По влиянию это равнозначная Сулеймани фигура. Если говорить о том, как произошедшее отразится на позициях России на Ближнем Востоке, то надо сказать, что Сулеймани мешал россиянам в Сирии. По сути, он был для них, как кость в горле. Поэтому с его ликвидацией позиции РФ в Сирии точно усилятся. К тому же, россиянам выгодна поддержка хаоса в Ираке. Это влияет на мировые цены на нефть. Хотя глобально значимость Ближнего Востока в этом вопросе постепенно снижается. Уже вон и США продают нефть, и другие страны. Нефти производят больше, чем ее потребляется. Да, ситуативное колебание стоимости нефти будет, но существенного роста цен не произойдет. Тем более – долгосрочного. Иран к большой войне не готов, он меньше всех в ней заинтересован, поэтому ограничится точечными ответами", – резюмировал Мишин.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.