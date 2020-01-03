Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

К прямому столкновению с американцами или масштабным боевым действиям ликвидация Сулеймани не приведет – востоковед Мишин

Связанные с Ираном террористические организации могут совершить теракты в Саудовской Аравии или Израиле в ответ на ликвидацию командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" политолог – международник, востоковед Александр Мишин.

Мишин: Сулеймани понимал, что в любой момент его могут убить
Мишин: Сулеймани понимал, что в любой момент его могут убить
Фото: Олександр Мішин / Facebook

Ликвидация командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани не приведет к прямому столкновению Ирана и США или масштабным боевым действиям. Такое мнение в комментарии изданию "ГОРДОН" выразил политолог – международник, востоковед Александр Мишин.

"Сулеймани фактически был одним из высших руководителей Ирана. Он отвечал за ряд очень важных для страны проектов. В частности, чтобы в Сирии оставался режим [президента Башара] Асада. И чтобы к власти в Ираке пришли проиранские силы. У Ирана давно есть проект, чтобы Ирак стал первой страной арабского мира, ставшей полностью проиранской. Соответственно они хотят устранить влияние США на политические процессы в Ираке. Собственно с этой целью в декабре и была организована операция по нападению на американское посольство. То есть жизни граждан США, находящихся в Багдаде, оказались под угрозой. О серьезности этой спецоперации говорит и присутствие Сулеймани в Багдаде. Ночью он прибыл в аэропорт и там же был убит. По сути, американцы предприняли превентивную меру по ликвидации координаторов сил, которые должны были нападать на граждан США", – отметил Мишин.

Он не исключает, что связанные с Ираном террористические организации могут совершить теракты в Саудовской Аравии или Израиле.

"План по устранению Сулеймани с политической арены был разработан еще при [экс-президенте США Бараке] Обаме. Но по разным причинам он не был реализован. Хотя возможности для этого были. Во время американского присутствия в Ираке местные повстанцы инструктировались и вооружались иранцами. И как минимум несколько сотен американских солдат стали жертвами людей Сулеймани. Поэтому у США был повод для мести. К тому же, Сулеймани координировал целую сеть проиранских террористических организаций в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене. Эти силы, прежде всего, действовали против Саудовской Аравии и Израиля. Исчезновение такого влиятельного человека может привести к тому, что эта террористическая сеть просто рассыплется. Но к прямому столкновению с американцами или масштабным боевым действиям его ликвидация не приведет. Просто продолжатся опосредованные противостояния. Скорее всего, Иран будет использовать своих союзников для террористических атак – прежде всего, в Саудовской Аравии и Израиле. Сейчас это могут быть их главные цели", – подчеркнул собеседник.

По его словам, ликвидация Сулеймани вряд ли приведет к существенному росту цен на нефть.

"Сулеймани понимал, что в любой момент его могут убить. Кого бы Иран мог ликвидировать в качестве симметричного ответа? Я могу назвать только одну фамилию – это наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман. По влиянию это равнозначная Сулеймани фигура. Если говорить о том, как произошедшее отразится на позициях России на Ближнем Востоке, то надо сказать, что Сулеймани мешал россиянам в Сирии. По сути, он был для них, как кость в горле. Поэтому с его ликвидацией позиции РФ в Сирии точно усилятся. К тому же, россиянам выгодна поддержка хаоса в Ираке. Это влияет на мировые цены на нефть. Хотя глобально значимость Ближнего Востока в этом вопросе постепенно снижается. Уже вон и США продают нефть, и другие страны. Нефти производят больше, чем ее потребляется. Да, ситуативное колебание стоимости нефти будет, но существенного роста цен не произойдет. Тем более – долгосрочного. Иран к большой войне не готов, он меньше всех в ней заинтересован, поэтому ограничится точечными ответами", – резюмировал Мишин.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Президент США Дональд Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человексреди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Теги: Россия, США, Иран, Ирак, Израиль, террористы, Мухаммед ибн Салман, Касем Сулеймани, Александр Мишин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом
"Только что проснулась от лучшего сна". Актриса сериала "Друзья" Шелдон обнародовала поздравление с 2020-м годом
Кравиц впервые показала свои свадебные фото
Кравиц впервые показала свои свадебные фото
Тодоренко похвасталась растяжкой
Тодоренко похвасталась растяжкой
  Yummy. Вышел новый ролик Бибера. Видео
  Yummy. Вышел новый ролик Бибера. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS