Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Байден об убийстве Сулеймани: Президент Трамп забросил динамит в пороховую бочку

Из-за убийства главы элитного иранского подразделения "Аль-Кудс" генерал-майора Касема Сулеймани США может оказаться на грани большого конфликта на Ближнем Востоке, такое мнение высказал кандидат в президенты Соединенных Штатов от Демократической партии Джо Байден.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Байден: Это очень большая эскалация в и без того опасном регионе
Байден: Это очень большая эскалация в и без того опасном регионе
Фото: ЕРА

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден раскритиковал действия президента Дональда Трампа после того, как тот отдал приказ нанести удар по аэропорту Багдада, в результате которого погиб глава элитного иранского подразделения "Аль-Кудс" генерал-майор Касем Сулеймани. Об этом говорится в заявлении Байдена, опубликованном в его Twitter.

"Президент Трамп только что забросил динамит в пороховую бочку, и он обязан объяснить американскому народу стратегию и план обеспечения безопасности наших военнослужащих, сотрудников посольств, наших граждан и наших интересов как внутри страны, так и за рубежом, а также наших партнеров по всему региону и за его пределами", – отметил Байден.

Он высказал мнение, что ни один американец не станет оплакивать смерть Сулеймани, потому что тот совершил преступления против американских военных и "тысяч невинных людей по всему региону".

"Он поддерживал террор и сеял хаос. Все это не отменяет того факта, что этот шаг – очень большая эскалация в и без того опасном регионе", – считает кандидат в президенты США,

Байден убежден, что Иран наверняка ответит на убийство Сулеймани.

"Может так произойти, что мы окажемся на грани большого конфликта по всему Ближнему Востоку", – добавил экс-вице-президент США.

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе. Приказ об убийстве отдал президент США Дональд Трамп.

Вместе с Сулеймани могли погибнуть до 11 человек.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Из-за его убийства выросли цены на нефть и золото.

Теги: США, Иран, убийство, Джо Байден, Багдад, авиаудар, Касем Сулеймани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Волочкова снялась полностью голой
Волочкова снялась полностью голой
На странице Заворотнюк опубликовали ее фото с мужем и младшей дочерью
На странице Заворотнюк опубликовали ее фото с мужем и младшей дочерью
  Love is. В новом клипе Крида снялась Асмус. Видео
  Love is. В новом клипе Крида снялась Асмус. Видео
Хадид показала голую грудь
Хадид показала голую грудь
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS