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Демократы в Конгрессе США осудили Трампа за приказ убить иранского генерала Сулеймани

Убийство командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани может привести к эскалации насилия, считают представители Демократической партии США в Конгрессе.

Пелоси: Операция была проведена без консультаций с Конгрессом
Пелоси: Операция была проведена без консультаций с Конгрессом
Фото: ЕРА

Представители Демократической партии США в Конгрессе раскритиковали операцию по уничтожению командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом сообщает The New York Times.

Так, член Палаты представителей Энди Ким высказал мнение, что убийство иранского генерала может привести к хаосу и насилию. По его словам, предстоящие дни прояснят ситуацию.

Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси подчеркнула, что операция была проведена без консультаций с Конгрессом. 

Она подчеркнула, что первоочередной задачей американских лидеров является защита жизни и интересов американцев, и власти не могут подвергать риску жизни американских военнослужащих, дипломатов и других лиц, "участвуя в провокационных и непропорциональных действиях".

Пелоси считает, что уничтожение Сулеймани может спровоцировать дальнейшую опасную эскалацию насилия.

Издание отмечает, что убийство иранского генерала возобновило в Конгрессе дискуссию о сокращении военных полномочий президента США.

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе. Приказ об убийстве отдал президент США Дональд Трамп.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Теги: США, убийство, Конгресс США, Багдад, Дональд Трамп, авиаудар, Касем Сулеймани
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