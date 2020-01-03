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В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани

В Иране по случаю гибели командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани объявили трехдневный траур.

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Сулеймани (в центре) был убит в Багдаде
Сулеймани (в центре) был убит в Багдаде
Фото: ЕРА

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пообещал "суровую месть" тем, кто убил командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом сообщает Bloomberg.

Министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф назвал убийство Сулеймани актом международного терроризма.

"Акт международного терроризма США, целью которого стало убийство генерала Сулеймани – наиболее эффективной силы, борющейся с ИГИЛ, "Аль-Нусрой", "Аль-Каидой", – чрезвычайно опасен и является глупой эскалацией. США несет ответственность за все последствия своего мошеннического авантюризма", – написал Зариф в своем Twitter.

В Иране по случаю гибели Сулеймани объявили трехдневный траур, пишет агентство IRNA.

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе.

Теги: США, Иран, убийство, Багдад, Али Хаменеи, авиаудар, Джавад Зариф, Касем Сулеймани
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