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Помимо Сулеймани в ходе авиаудара погибли его "высокопоставленные гости" – СМИ

Число погибших в результате авиаудара США в аэропорту Багдада, нацеленного на командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, по данным СМИ, колеблется от шести до 12 человек.

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Инцидент произошел 3 января
Инцидент произошел 3 января
Фото: ЕРА

В Багдаде в ходе авиаудара вместе с командиром иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касемом Сулеймани и заместителем командующего Силами народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандисом погибло еще 10 человек. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на посла Ирана в Ираке Ираджи Масджиди.

По его словам, среди погибших – охранники Сулеймани и попутчики.

Автомобиль генерала ехал из аэропорта в Багдад, добавил Масджиди.

Aljazeera со ссылкой на источники пишет, что авиаударом были уничтожены две машины с "высокопоставленными гостями" Сулеймани, которые прибыли в багдадский аэропорт и сопровождались правоохранителями. По данным телеканала, кроме Сулеймани погибло еще пять человек. 

3 января в Багдаде в результате американского авиаудара был убит Касем Сулеймани, который командовал элитным подразделением иранского Корпуса стражей исламской революции. В Пентагоне заявили, что он разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем Ближневосточном регионе. Приказ об убийстве отдал президент США Дональд Трамп.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Из-за его убийства выросли цены на нефть и золото.

Теги: США, Иран, Ирак, автомобили, убийство, Багдад, авиаудар, погибшие, Касем Сулеймани
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