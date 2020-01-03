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В Иране проходят демонстрации в связи с убийством генерала Сулеймани. Фоторепортаж

Сегодня 14.44
Тысячи иранцев вышли на улицы, чтобы оплакать смерть командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майора Касема Сулеймани, который погиб 3 января в Багдаде в результате американского авиаудара. Фото опубликовало агентство ЕРА.
Теги: Иран, смерть, убийство, Багдад, демонстрации, Касем Сулеймани
 

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