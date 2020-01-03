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Госдеп США призвал американцев немедленно покинуть Ирак

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки призвал своих граждан в Ираке незамедлительно покинуть страну в связи с напряженной ситуацией в регионе после ракетного удара США по аэродрому в Багдаде, убийства иранского генерала Касема Сулеймани и нападения протестующих на американское диппредставительство.

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Посольство США в Ираке рекомендовало американцам улететь из страны или перебраться в соседние государства наземным путем
Посольство США в Ираке рекомендовало американцам улететь из страны или перебраться в соседние государства наземным путем
Фото: ЕРА

Государственный департамент США рекомендовал американским гражданам немедленно покинуть Ирак. Об этом говорится в заявлении ведомства, опубликованном 3 января в Тwitter.

"В связи с обострением напряженности в Ираке и регионе мы призываем граждан США немедленно покинуть Ирак. В связи с нападениями ополченцев, поддерживаемых Ираном, на территорию посольства США все консульские операции были приостановлены. Граждане США не должны подходить к посольству", – заявили в Госдепе.


Посольство США в Ираке также рекомендовало американцам улететь из страны, а если такой возможности нет, перебраться в соседние государства наземным путем.

Генеральное консульство США в Эрбиле открыто для визовых и американских гражданских служб, включая выдачу паспортов.

31 декабря в Багдаде сторонники иракской военизированной шиитской группировки напали на посольство США, разбили вход на территорию ведомства и подожгли зону для приема посетителей. Это произошло в связи с нанесенным 29 декабря авиаударом США, в результате которого погибли 25 боевиков, связанных с ливанской группировкой "Хезболла" и поддерживаемых Ираном. Авиаудар был нанесен в ответ на убийство американского подрядчика.

Трамп обвинил Иран в организации нападения. В Ирак были направлены дополнительные силы США. Трамп также пригрозил, что Иран понесет ответственность за нападение.

В МИД Ирана отрицают причастность к инциденту и заявили, что нападение на посольство является следствием американской политики в регионе.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке. В результате атаки погиб генерал-майор Касем Сулеймани – командующий иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человексреди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Теги: Ирак, Госдепартамент США, Багдад, Касем Сулеймани
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