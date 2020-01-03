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Илия Куса
Илия Куса

Эксперт по международной политике Украинского института будущего.


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Убийство Сулеймани – это нападение на Иран, и это очень серьезное повышение ставок со стороны Трампа

Походу, Ближний Восток взорвется раньше, чем я ожидал.

США убили одного из самых известных высокопоставленных военных чинов Ирана – генерала Касема Сулеймани, курировавшего борьбу с ИГ, Сирию и Ирак. Это произошло в результате воздушных ударов по международному аэропорту Багдада сегодня ночью. Убиты всего 12 человек. Операцию санкционировал лично Дональд Трамп. И она, конечно же, никак не связана с выборами.

Кроме Сулеймани, погиб также командующий "Сил народной мобилизации" Абу Махди аль-Мухандис – политик и командир специальных бригад в составе вооруженных сил Ирака, которых связывают иногда с Ираном, и которые были костяком борьбы с ИГ в 2014–2018 годах.

Это два живых идола для целого региона. Легендарные личности, о которых развелось столько слухов, что уже не помнишь, что там правда, а что вымысел. Поэтому их смерть – это мощнейший катаклизм в сознании многих жителей Ближнего Востока.

Ну что я могу сказать. Иран будет мстить, а регион взорвется, особенно Ирак, где уже три месяца царствует хаос и анархия из-за массовых протестов и политического кризиса, созданного, в том числе, самими Штатами.

Теперь мне стало понятно, по какой причине США целых два дня до этого нон-стопом перебрасывали войска на Ближний Восток. Более 20 военно-транспортных самолетов из США с личным составом прибыли в регион начиная с 31 декабря.

Более того, теперь мне понятно, почему Израиль не пускал эти самолеты через свое воздушное пространство, и они были вынуждены делать крюк через Египет и Иорданию. Видимо, израильтяне лучше всех понимали, к каким далеко идущим негативным последствиям может привести ликвидация Касема Сулеймани и нескольких видных иракских политиков и военачальников. Ведь пострадает в первую очередь сам Израиль.

Убийство Сулеймани – это уже не нападение на какие-то иранские прокси, а нападение на сам Иран, и это очень серьезное повышение ставок со стороны Трампа.

Кроме того, убийство Абу Махди аль-Мухандиса – это убийство высокопоставленного чиновника Ирака, что является, по сути, актом агрессии.

Нефть подорожала на 4%. В Ираке призывают выкинуть американские войска из страны и возродить "Армию Махди" – военизированные партизанские отряды, воевавшие против американцев в годы оккупации Ирака после 2003 года.

ВВС Ирана активизировались на границе с Ираком. Израиль привел свои войска в полную боевую готовность и усилил охрану в дипмиссиях, что сделали и Штаты. В Ираке творится черти что.

Ну зато Дональда Трампа можно поздравить. Кроме того, что он толкает Ближний Восток в пучину хаоса и войны, он еще и объединил против себя все крупнейшие иракские партии, до этого нещадно ссорившиеся между собой за то, кому быть новым премьером.

А все, что они сейчас говорят в унисон с протестующими на улицах, – это "Смерть Америке" и "Выкинем США из Ирака".

Источник: Iliya Kusa / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: США, Иран, Ирак, Израиль, Ближний Восток, Дональд Трамп, Касем Сулеймани, Илия Куса
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