Из-за обострения в Иране будут расти цены на нефть, что хорошо для России, а Вашингтону будет явно не до украинской тематики

Если во время первой избирательной кампании Трамп пропагандировал американский изоляционизм, призывал закрыться от мира стенами, чтобы "сделать Америку великой снова", то во время второй кампании Трамп будет демонстрировать, что никаких стен не существует, если есть национальные интересы США.

Проактивная внешняя позиция – примером чего является ликвидация иранского генерала Сулеймани – должна сбить скандал с импичментом и показать безальтернативность Трампа как кандидата в республиканской среде.

Но главное – США не могут просто так взять и потерять роль мирового лидера, слишком много в самой Америке зависит от мировых трендов, а доллар остается мировой валютой.

Для Украины обострение в Иране имеет свои риски – цены на нефть будут расти, что хорошо для России, а Вашингтону будет явно не до украинской тематики. Но есть и плюсы – США при любых обстоятельствах не собираются оставлять мир один на один с Китаем, Россией и Ираном, которые в случае американской изоляции неизбежно заполнили бы вакуум власти, но вряд ли принесли бы в мир больше порядка.

Источник: Sergiy Taran / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора