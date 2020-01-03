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Помпео заявил, что убийство Сулеймани необходимо было для предотвращения неизбежной атаки

По словам госсекретаря США Майка Помпео, распорядившись нанести авиаудар по международному аэропорту Багдада в Ираке, президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидерам Ирана, что может предпринять "быстрые и решительные" действия для защиты американцев.

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Помпео надеется на дальнейшую деэскалацию конфликта
Помпео надеется на дальнейшую деэскалацию конфликта
Фото: ЕРА

Госсекретарь Майк Помпео 3 января в интервью Fox & Friends заявил, что авиаудар, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, был нанесен для предотвращения "неизбежной атаки". Об этом сообщает Fox News.

По его словам, распорядившись нанести авиаудар президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидерам Ирана готовность предпринимать "быстрые и решительные" действия для защиты американцев.

Помпео отметил, что администрация Трампа проявила сдержанность "перед лицом десятков атак, направленных Ираном против американских интересов".

Госсекретарь надеется на деэскалацию конфликта и добавил, что если лидеры Ирана не предпримут шаги в этом направлении, Трамп и США готовы соответствующим образом отреагировать на это.

Трамп комментируя убийство Сулеймани заявил, что это нужно было сделать много лет назад.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Теги: США, Иран, военные, террористы, Дональд Трамп, авиаудар, Майк Помпео, Касем Сулеймани
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