Помпео заявил, что убийство Сулеймани необходимо было для предотвращения неизбежной атаки

Госсекретарь Майк Помпео 3 января в интервью Fox & Friends заявил, что авиаудар, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани, был нанесен для предотвращения "неизбежной атаки". Об этом сообщает Fox News.
По его словам, распорядившись нанести авиаудар президент США Дональд Трамп продемонстрировал лидерам Ирана готовность предпринимать "быстрые и решительные" действия для защиты американцев.
Помпео отметил, что администрация Трампа проявила сдержанность "перед лицом десятков атак, направленных Ираном против американских интересов".
Госсекретарь надеется на деэскалацию конфликта и добавил, что если лидеры Ирана не предпримут шаги в этом направлении, Трамп и США готовы соответствующим образом отреагировать на это.
Трамп комментируя убийство Сулеймани заявил, что это нужно было сделать много лет назад.
В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.
Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.
В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.
В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.
По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.