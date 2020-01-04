Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

Трамп об убийстве Сулеймани: Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну

США не ставят своей целью сменить режим в Иране, однако готовы предпринять любые необходимые действия в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Трамп впервые после ликвидации Сулеймани выступил с телеобращением
Трамп впервые после ликвидации Сулеймани выступил с телеобращением
Фото: ЕРА

Вечером 3 января президент США Дональд Трамп выступил с телеобращением в связи с убийством Касема Сулеймани, командующего спецподразделением “Аль-Кудс”, которое входит в состав иранского Корпуса стражей исламской революцией. Об этом сообщает русская служба "Голоса Америки".

Трамп заявил, что США не ставят своей целью сменить режим в Иране, однако готовы предпринять любые необходимые действия в случае, если Иран будет угрожать американским гражданам.

"Прошлой ночью мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал американский президент.

Он подчеркнул, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани", потому он был уничтожен. Трамп отметил, что испытывает глубокое уважение к народу Ирана.

Президент США добавил, что его страна обладает лучшими в мире вооруженными силами и разведывательными службами. 

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Теги: США, Иран, убийство, Дональд Трамп, Касем Сулеймани
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Диаз впервые стала матерью в 47 лет
Никитюк перед камерой приготовила "Оливье"
Никитюк перед камерой приготовила "Оливье"
53-летняя Берри показала, как принимает душ
53-летняя Берри показала, как принимает душ
  "Охотники". Вышел трейлер сериала с Аль Пачино. Видео
  "Охотники". Вышел трейлер сериала с Аль Пачино. Видео
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS