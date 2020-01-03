Захарова назвала "верхом цинизма" ситуацию с убийством американцами Сулеймани

По словам спикера МИД РФ Марии Захаровой, иранского генерала Касема Сулеймани американские военные убили в аэропорту Багдада с нарушением международного права.

Ситуация с убийством главы командующего силами специального назначения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани – это "верх цинизма", заявила 3 января в эфире телеканала "Россия 24" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, США сначала нанесли ракетный удар, а уже после этого обратились в Совет Безопасности ООН с просьбой оценить нападение на американское посольство в Багдаде, в связи с которым и был убит Сулеймани.

"Это, конечно, такой, знаете, наверное, верх цинизма", – сказала Захарова.

Она считает, что убийство не соответствует международному праву.

Она назвала убийство Сулеймани "проявлением новой реальности", в которой "официальное лицо" уничтожено без правовой основы.

"Это чрезвычайно важное обстоятельство, которое выводит всю ситуацию в совершенно иную плоскость", – считает спикер МИД РФ.

В ночь на 3 декабря США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.