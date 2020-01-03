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Генсек ООН: Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе

В ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке в связи с убийством командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал-майора Касема Сулеймани, мировые лидеры должны проявить максимальную сдержанность, убежден генсек ООН Антониу Гутерриш.

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В ООН обеспокоены ситуацией с убийством Сулеймани
В ООН обеспокоены ситуацией с убийством Сулеймани
Фото: EPA

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш глубоко обеспокоен ситуацией на Ближнем Востоке в связи с убийством командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, генерал-майора Касема Сулеймани. Об этом говорится в заявлении заместителя официального представителя ООН Фархана Хака, опубликованном на сайте организации 3 января.

По словам представителя, Гутерриш максимально привержен деэскалации ситуации. По его словам, мировые лидеры должны проявлять сдержанность.

"Мир не может позволить себе еще одну войну в Персидском заливе", – говорится в заявлении.

Хак сказал, что Гутерриш обсудил ситуацию с постоянным представителем США в ООН, но не сообщил подробностей звонка.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани. Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис. По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Трамп заявил, что Сулеймани "должны были убрать много лет назад".

Теги: США, Иран, Ирак, ООН, Касем Сулеймани
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