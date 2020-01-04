Клуб читателей
ГОРДОН
 
МИР

После убийства Сулеймани в США усиливают меры безопасности

Полиция в американских городах усиливает патрули и следит за ситуацией с безопасностью после убийства американскими военными командующего спецподразделением “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революцией Касема Сулеймани. Сообщение об усиленных мерах безопасности обнародовали для работников американских посольств в ближневосточных странах.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Полиция Нью-Йорка также усиливает меры безопасности
Полиция Нью-Йорка также усиливает меры безопасности
Фото: wikipedia.org

Власти США усиливают меры безопасности в городах страны и своих посольствах в странах Ближнего Востока из опасений возможных терактов после убийства американскими военными командующего спецподразделением “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революцией Касема Сулеймани. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки".

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сообщила, что никакой прямой угрозы для столицы США нет, однако полиция продолжает следить за ситуацией.

Градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что говорил с правоохранителями о необходимости незамедлительных шагов с целью защитить ключевые районы города от возможного ответного удара со стороны иранцев, сообщает телеканал Fox News.

Полиция разместила дополнительные патрули в местах скопления людей. Похожие сообщения поступают от властей Лос-Анджелеса.

Сообщение об усиленных мерах безопасности обнародовали для работников американских посольств в ближневосточных странах – Бахрейне, Кувейте и Пакистане. 

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп. 

Теги: США, Иран, убийство, полиция, Нью-Йорк, Вашингтон, Лос-Анджелес, правоохранители, дипломаты, Билл де Блазио, Касем Сулеймани, Мюриэл Баузер
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Ким Кардашян показала детское фото с сестрами Кортни и Хлои
Ким Кардашян показала детское фото с сестрами Кортни и Хлои
  "Перший снiг". Экс-участница "Х-фактора" Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео
  "Перший снiг". Экс-участница "Х-фактора" Монастырская (U:LAV) выпустила клип с участием своей девушки. Видео
Сын Собчак встал на лыжи
Сын Собчак встал на лыжи
Шейк засветила голые ягодицы на пляже
Шейк засветила голые ягодицы на пляже
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS