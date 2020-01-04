После убийства Сулеймани в США усиливают меры безопасности

Полиция в американских городах усиливает патрули и следит за ситуацией с безопасностью после убийства американскими военными командующего спецподразделением “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революцией Касема Сулеймани. Сообщение об усиленных мерах безопасности обнародовали для работников американских посольств в ближневосточных странах.

Власти США усиливают меры безопасности в городах страны и своих посольствах в странах Ближнего Востока из опасений возможных терактов после убийства американскими военными командующего спецподразделением “Аль-Кудс” иранского Корпуса стражей исламской революцией Касема Сулеймани. Об этом сообщает украинская служба "Голоса Америки".

Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер сообщила, что никакой прямой угрозы для столицы США нет, однако полиция продолжает следить за ситуацией.

Градоначальник Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что говорил с правоохранителями о необходимости незамедлительных шагов с целью защитить ключевые районы города от возможного ответного удара со стороны иранцев, сообщает телеканал Fox News.

Полиция разместила дополнительные патрули в местах скопления людей. Похожие сообщения поступают от властей Лос-Анджелеса.

Сообщение об усиленных мерах безопасности обнародовали для работников американских посольств в ближневосточных странах – Бахрейне, Кувейте и Пакистане.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на американское посольство и военные базы США в Ираке.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани". "Мы действовали, чтобы остановить войну. Мы не предпринимали действий, чтобы начать войну", – сказал Трамп.