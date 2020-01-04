Постпред Ирана при ООН об убийстве Сулеймани: Ответ на военную акцию – военная акция

Убийством иранского генерала Касема Сулеймани США открыли новую главу войны против Ирана, заявил постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи в интервью телеканалу CNN 4 января заявил, что убийство командира иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касема Сулеймани равнозначно объявлению войны.

Тахт-Раванчи назвал убийство Сулеймани "ужасающим преступлением" и подчеркнул, что "ответ на военную акцию – военная акция".

"Американцы уже начали войну против Ирана, не только экономическую войну, но и выходящие за эти рамки действия. Прошлой ночью они открыли новую главу этой войны, убив одного из главных и самых любимых в народе генералов", – сказал дипломат.

Он добавил, что словам высокопоставленных чиновников США об опасности Сулеймани для американцев нет никаких доказательств.

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб Сулеймани.

Вместе с ним погиб заместитель командующего Силами народной мобилизации Ирака (которые поддерживают Иран) Абу Махди аль-Мухандис.

В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США.

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

По данным иранских дипломатов, кроме Сулеймани и аль-Мухандиса, погибли еще 10 человек, среди них – охранники Сулеймани и попутчики.

Президент США Дональд Трамп заявил, что "смерть невинных людей была болезненной страстью Сулеймани".