В Ираке убили Сулеймани, в Раду подали законопроект о рынке земли ко второму чтению. Главное за день

Сулеймани был убит в ночь на 3 января Фото: EPA

Убийство Сулеймани

В ночь на 3 января США нанесли ракетный удар по международному аэропорту Багдада в Ираке, в результате которого погиб командир иранского элитного подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерал-майор Касем Сулеймани. В Пентагоне заявили, что ликвидация Сулеймани была проведена по указанию президента США Дональда Трампа. США считают КСИР террористической организацией, а Сулеймани – причастным к атакам на посольство и военные базы США. Трамп заявил, что Сулеймани "должны были убрать много лет назад".

В Иране пригрозили США "суровой местью" за смерть генерала Сулеймани.

Законопроект о рынке земли внесли ко второму чтению

В Верховную Раду внесли таблицу поправок к законопроекту о рынке земли ко второму чтению. Нардепы предлагают разрешить продажу земли иностранцам только после референдума, установить лимит концентрации не более 10 тыс. га в одни руки (кроме банков и кредитных учреждений), разрешить только безналичный расчет при покупке земли и другое.

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

В ночь на 3 января в Киеве провели следственный эксперимент в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. В нем участвовала подозреваемая, кардиохирург Юлия Кузьменко. Другой подозреваемый, музыкант и военнослужащий Андрей Антоненко от участия отказался из-за отсутствия адвоката.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош заявил, что следственный эксперимент провели с нарушениями.

В ГБР проведут аудит

Госбюро расследований отправило письма в Счетную палату, Государственную аудиторскую службу и Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы, в которых инициировало проведение полной проверки своей деятельности. В ведомстве заявили, что это является необходимым шагом после реорганизации ГБР в правоохранительный орган.

Запрет на въезд в Украину для Добронравова снят

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, известному ролью в сериале "Сваты". Запрет был отменен в июне 2019 года.