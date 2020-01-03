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Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента

Владислав Добош, адвокат медика и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявил, что на видео материалов правоохранителей в ночь накануне убийства журналиста зафиксированы два человека. По версии следователей, вторым был военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко. В следственном эксперименте принимала участие только Кузьменко.

Целью следственных действий являлась проверка походки Кузьменко, чтобы сравнить ее с той, которая запечатлена в видеоматериалах следователей
Целью следственных действий являлась проверка походки Кузьменко, чтобы сравнить ее с той, которая запечатлена в видеоматериалах следователей
Фото: hromadske.ua

Правоохранители провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с нарушениями. Об этом 3 января журналистам заявил адвокат подозреваемой врача и волонтера Юлии Кузьменко Владислав Добош, сообщает "Громадське".

Эксперимент проводили в ночь на 3 января на улицах Ивана Франко, Вячеслава Липинского и Бульварно-Кудрявской.

Целью следственных действий являлась проверка походки Кузьменко, чтобы впоследствии сравнить ее с той, которая запечатлена в видеоматериалах следователей. Подозреваемая была одета в то, что было, вероятно, на ней в день, когда под машину Шеремета подложили взрывчатку.

Добош заявил, что будет ходатайствовать о повторном проведении следственного эксперимента, поскольку на видео материалов дела изображено, что шли два человека. По версии следователей, вторым человеком, вероятно, был военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко. Последнего привозили для участия в следственном эксперименте, но он отказался из-за отсутствия адвоката.

Фото: hromadske.ua
Фото: hromadske.ua

Защитник Антоненко Станислав Кулик заявил, что ему несвоевременно сообщили о проведении следственного эксперимента.

"Кому-то из адвокатов сообщили за час, мне вообще не сообщили. Я приехал уже по звонку. Андрей от бесплатного адвоката отказался. Во-вторых, нам не предоставили возможность ознакомиться с материалами дела, на основе которых должны проводить эксперимент", – отметил адвокат.

Он добавил, что поддерживает инициативу с проведением эксперимента, но только после ознакомления с материалами.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, следствие, правоохранители, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Владислав Добош
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