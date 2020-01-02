Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко заявил о нарушении при проведении следственного эксперимента

Владислав Добош, адвокат медика и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что следователи не дали ему возможности ознакомиться с видео, по которому они планируют проводить следственный эксперимент.

Адвокат Кузьменко утверждает, что эксперимент нужно проводить в 2.40, а не в 18.00 Фото: ЕРА

По делу об убийстве журналиста Павла Шеремета следователи проводят следственный эксперимент с подозреваемой медиком и волонтером Юлией Кузьменко. Об этом 2 января в Facebook сообщил ее адвокат Владислав Добош.

"Около 17.00 я получил на электронную почту от [следователя Василия] Бирка сообщение о том, что сегодня в 18 часов, то есть через 45 минут, будет проводиться следственный эксперимент. Это при том, что они не дали нам возможности ознакомиться с материалами дела, не открыли видео, по которому должны проводить следственный эксперимент", – заявил адвокат.

Добош утверждает, что действия следователей являются незаконными. Он добавил, что ему до сих пор не предоставили все материалы дела, в частности, касающиеся камер и самого эксперимента.

Адвокат утверждает, что эксперимент нужно проводить в 2.40, поскольку именно такое время указано на видео с камер наблюдения. При этом Добош отметил, что прибудет на 18.00 в МВД.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.