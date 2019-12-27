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Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, из-за отсутствия материалов дела.

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Рассмотрение апелляционной жалобы запланировано на 8 января
Рассмотрение апелляционной жалобы запланировано на 8 января
Фото: ЕРА

Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 27 декабря "Громадське".

Рассмотрение апелляции перенесли на 15.00 8 января 2020 года из-за отсутствия материалов дела.

На заседание пришли родные и друзья подозреваемого. Жена Антоненко Светлана заявила, что ей безосновательно отказывают в свидании с мужем.

Мать Антоненко через журналистов обратилась к министру внутренних дел Арсену Авакову с просьбой предоставить возможность сыну встретиться с родными.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, Владислав Грищенко, Апелляционный суд, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Инна Грищенко
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