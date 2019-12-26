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Фигурант дела об убийстве Шеремета Грищенко заявила, что не была знакома с другими подозреваемыми летом 2016 года

Ветеран АТО Инна Грищенко (Пума), которая вместе с супругом Владиславом Грищенко является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявила, что с подозреваемыми – Юлей Кузьменко, Андреем Антоненко и Яной Дугарь – познакомилась только в 2018–2019 годах. Она также подтвердила, что ее супруг действительно может изготовить взрывчатку.

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Грищенко сказала, что с Антоненко познакомилась только летом 2019 года
Грищенко сказала, что с Антоненко познакомилась только летом 2019 года
Фото: Інна Грищенко / Facebook

Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Инна Грищенко (позывной Пума) в комментарии "Громадському" заявила, что не была знакома с подозреваемыми летом 2016 года, когда авто журналиста взорвали.

"Знакома с Яной [Дугарь] и [Андреем Антоненко] Рифом с этого года, с конца лета, а с Юлей [Кузьменко] – с того лета", – сказала Гришенко. 

Она сказала, что ее муж Владислав Грищенко, который также фигурирует по этому делу, действительно может изготовить взрывчатку.

"Мой муж по специальности взрывотехник. Было бы странно, если бы он не мог чего-то делать. Но тогда у нас нужно всех ветеранов, тысяч 20 точно закрыть", – подчеркнула Грищенко.

Она сказала, что ее еще не допрашивали ни по делу о покушении на жизнь бизнесмена в Ивано-Франковской области, ни по делу об убийстве Шеремета.

Владислава и Инну Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области. 9 декабря на судебном заседании Владислав заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько решений по делу Владислава Грищенко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Теги: убийство, Павел Шеремет, ветераны, Владислав Грищенко, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Инна Грищенко
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