Дело об убийстве Шеремета: "Рух ветеранів" обнародовал обращение к следствию

Если дело в отношении фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета закончится ничем и обвинения будут сняты, представители правоохранительных органов должны будут извиниться перед ними, а те представители силовых структур, которые были привлечены к делу, должны быть наказаны согласно действующему законодательству, заявили в "Русі ветеранів України".

Публичные обвинения в убийстве журналиста Павла Шеремета по отношению к украинскому военному Андрею Антоненко и врачу-волонтеру Юлии Кузьменко несут в себе признаки дискредитационной кампании против ветеранско-волонтерского сообщества в целом и порочат достоинство всех тех, кто отстаивал суверенитет Украины. Об этом говорится в обращении "Руху ветеранів України", обнародованном на странице движения в Facebook.

"Недавно военного волонтера, детского хирурга Юлию Кузьменко обвинили в соучастии в убийстве журналиста. Это тяжелое обвинение было сделано публично с участием первых лиц государства. После этого суд отправил ее в следственный изолятор. Это общеизвестные факты. Не претендуя на роль судей и не беря на себя ответственность утверждать о вине или ее отсутствии в действиях волонтера, мы тем не менее вынуждены обратить внимание на то, что украинское общество не восприняло опубликованные доказательства вины Юлии Кузьменко как реальные основания для такого серьезного обвинения. В то же время скандальность этого дела критически ударила по репутации и последующей жизни как самой Юлии, так и ее близких и родных. Доказательства же вины Антоненко настолько смехотворны, что их нет смысла и обсуждать", – говорится в сообщении.

Представители движения настаивают, чтобы следствие проходило максимально прозрачно, в полном соответствии с законодательством.

"Мы напоминаем, что это не человек должен доказывать свою непричастность к делу, а наоборот, следствие должно доказывать вину именно этого подозреваемого в данном деле. Мы вынуждены также напомнить, что никто не может быть назван преступником до окончательного приговора суда. Мы также подчеркиваем, что много громких дел и расследований за все годы независимости Украины также начинались с громких заявлений и публичных обвинений, а завершились ничем, кроме утерянных карьер и личных жизней тех, кто был назван преступниками ошибочно и бездоказательно", – отметили в "Русі ветеранів".

Там подчеркнули, что в случае, если дело в отношении Кузьменко и других фигурантов закончится ничем и обвинения будут сняты, представители правоохранительных органов должны будут извиниться перед ними так же публично, а те представители силовых структур, которые были привлечены к делу, должны быть наказаны согласно действующему законодательству.

"Мы выражаем соболезнования и искреннюю поддержку родным и близким убитого журналиста Павла Шеремета, но подчеркиваем, что именно в их интересах должно быть привлечение к ответственности настоящих виновных, а не политически мотивированное решение", – говорится в обращении.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.