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Сергей Лойко
Сергей Лойко

Российский журналист и фотограф.


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Адвокат обвиняемой по делу Шеремета орал судьям: " Что вы, бл...дь, за люди?". В Америке за такое лишили бы лицензии и дело за оскорбление открыли

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Адвокатская этика.

На суде по делу Шеремета адвокат Владислав Добош после оглашения решения (правосудного или нет) оставить обвиняемую под стражей начал вдруг орать в камеры, как оглашенный, как бы обращаясь к выходящим из зала судьям: "Объясните мне: почему? Что вы за люди? Что вы, бл...дь, за люди? Что с вами не так? Просто суки". А потом швырнул стул и разрыдался.

Украина – к счастью, не Россия. Уверен, что суд в конечном итоге примет правильное решение. Но такое удивительное, мягко говоря, неадекватное поведение адвоката, на мой взгляд, не способствует защите.

Казалось, вот-вот, и Добош начнет рвать рубаху на груди с криком "волки позорные".

Дело, несомненно, политическое во всех аспектах. Поэтому и истерика со стороны защиты вдвойне неуместна. Она просто подчеркивает слабость защиты. В Америке за обращение к судьям: Who the fuck are you guys? – на раз лишили бы лицензии и дело бы за оскорбление открыли.

Источник: Sergei Loiko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Теги: убийство, Павел Шеремет, Сергей Лойко, суд, Владислав Добош
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