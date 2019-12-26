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"Просто суки". Адвокат подозреваемой по делу об убийстве Шеремета Кузьменко расплакался после оглашения решения суда. Видео

24 декабря Киевский апелляционный суд оставил под стражей фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, врача Юлию Кузьменко. После оглашения решения ее адвокат Владислав Добош кричал вслед судьям: "Объясните мне: почему? Что вы за люди? Что вы, бл...дь, за люди? Что с вами не так? Просто суки". Адвокат швырнул стул и расплакался. Видео опубликовал телеканал "Наш" в YouTube.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Добош эмоционально отреагировал на решение суда
Добош эмоционально отреагировал на решение суда
Скриншот: НАШ / YouTube

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом.

видео

Видео: НАШ / YouTube

Видео: Телеканал ZIK / YouTube
Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, арест, приговор, Владислав Грищенко, Влад Добош, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Инна Грищенко
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