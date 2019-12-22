Дело Шеремета. Муж детского хирурга Кузьменко рассказал, почему в беседе с Бучей говорил о суициде

12 декабря полиция обнародовала телефонный разговор между участником АТО Владиславом Грищенко (позывной Буча) и Петром Кияном – гражданским мужем подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета врачем Юлией Кузьменко, в ходе которого последний сказал, что "хочет застрелиться". По словам Кияна, причиной этих слов была семейная ссора с Кузьменко.

Киян: Это отдельные слова, вырванные из контекста, это была чисто домашняя ссора Фото: Петро Кіян / Facebook

Петр Киян – гражданский муж медика Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, – прокомментировал "Громадському" содержание телефонного разговора с частником АТО Владиславом Грищенко (позывной Буча), обнародованным полицией на брифинге 13 декабря.

Замглавы Нацполиции Евгений Коваль сказал, что после вручения повестки на допрос одному из фигурантов дела Шеремета, у предполагаемых участников преступления "кардинально изменились психологическое состояние". Полицейский отметил, что в одном из разговоров с Грищенко Киян говорил о суициде.

Коваль на брифинге продемонстрировал отрывок беседы.

"Хочу пойти застрелиться. Все уже, нет смысла дальше жить. Столько всего наделал, что уже нет смысла дальше откладывать это. Это потому что..., что я наделал", – говорил Киян.

По словам Коваля, после этой беседы мужчина якобы ездил в лесополосу, чтобы совершить самоубийство, которое удалось предотвратить.

В комментарии "Громадському" Киян сказал, что его фразы вырваны из контекста.

"Это отдельные слова, вырванные из контекста, это была чисто домашняя ссора, я выехал из дома, сел в машину, речь идет о моей домашней ссоре с Юлей. И все", – добавил он.

Киян не фигурирует в деле Шеремета.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов.

20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря из-за неявки прокуроров.