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Полиция Киева прокомментировала инцидент после несостоявшегося заседания суда по апелляции Кузьменко

В полиции Киева заявили, что 20 декабря в зале Апелляционного суда Киева создали коридор, чтобы вывести подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко. В данное время конфликт исчерпан, добавили в полиции.

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Заседание по апелляции Кузьменко не состоялось
Заседание по апелляции Кузьменко не состоялось
Фото: EPA (архив)

Полиция Киева прокомментировала инцидент со штурмом зала Апелляционного суда Киева после завершения заседания, на котором не рассмотрели апелляцию на меру пресечения фигурантке дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, детскому кардиохирургу и волонтеру Юлии Кузьменко. 

Апелляционный суд Киева должен был рассматривать жалобу на меру пресечения Кузьменко 20 декабря, но из-за неявки прокуроров отложил заседание на 24 декабря. После завершения заседания Кузьменко и ее знакомые около пяти часов оставались в зале суда и пытались блокировать вход, чтобы не дать правоохранителям вывести подозреваемую. Кузьменко говорила, что не покинет зал, пока не приедут прокуроры и суд не рассмотрит апелляцию. Силовики штурмовали помещение и вывели Кузьменко.

"Выполняя решение суда, правоохранители создали коридор, чтобы вывести подозреваемую. Во время этого произошла потасовка с гражданами, которые препятствовали правоохранителям. Представители правоохранительных органов восстановили правопорядок и конвоировали задержанную в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

В данное время конфликт исчерпан, добавили в полиции.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 

20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря из-за неявки прокуроров.

Теги: Павел Шеремет, полиция, Апелляционный суд, Юлия Кузьменко
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