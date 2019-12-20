Прокурор, подписавший подозрение Антоненко в деле Шеремета, не прошел аттестацию. Его заменили

Прокурор Генпрокуратуры Александр Лукашенко, который вел производство об убийстве журналиста Павла Шеремета и подписывал текст подозрения фигуранту дела Андрею Антоненко, не прошел аттестацию, группу прокуроров обновили.

Прокурор по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Александр Лукашенко не прошел аттестацию в Генпрокуратуре. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В документе (.docx) указано, что Лукашенко не прошел аттестацию по итогам собеседования 19 декабря.

Лукашенко подписывал текст подозрения одному из фигурантов дела Шеремета – военнослужащему Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканту Андрею Антоненко (Riffmaster), сообщал в Facebook 18 декабря адвокат Константин Татарченко.

"Украинская правда" со ссылкой на источники также писала, что дело об убийстве Шеремета вел Лукашенко.

Пресс-служба Генпрокуратуры 20 декабря сообщила об обновлении группы прокуроров. осуществляющих процессуальное руководство в деле Шеремета.

"Процессуальный надзор в производстве обеспечивается группой прокуроров в составе шести сотрудников Генеральной прокуратуры Украины. В отношении одного из прокуроров ГПУ, который работал над этим производством, 19 декабря 2019 года пятая кадровая комиссия приняла решение о неуспешном прохождении аттестации по результатам собеседования из-за несоответствия требованиям профессиональной этики и добропорядочности", – говорится в сообщении.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов.

20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря из-за неявки прокуроров.

Апелляционный суд Киева должен был рассматривать апелляцию на меру пресечения Кузьменко 20 декабря, но из-за неявки прокуроров отложил заседание на 24 декабря. Подозреваемая и ее знакомые отказывались покидать здание суда и требовали приезда прокуроров и продолжения заседания. В результате силовики штурмовали зал и вывели Кузьменко.