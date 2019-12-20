Защита Антоненко подала в суд на Зеленского, Авакова, Рябошапку и Коваля

Фигурант в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко считает, что до решения суда никто не имеет права называть его преступником, а потому подал иск в суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля, которые на брифинге рассказывали о его причастности к преступлению.

Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета военнослужащий и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) подал иск в Печерский суд на президента Владимира Зеленского, министра внутренних дел Арсена Авакова, генпрокурора Руслана Рябошапку и заместителя главы Национальной полиции Евгения Коваля. Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на адвоката Святослава Жерновникова.

Он напомнил, что все они присутствовали на брифинге, где рассказывали о возможной причастности Антоненко к преступлению.

По словам адвоката, иск касается нарушения презумпции невиновности, защите чести и достоинства.

"Иск подали в Печерский суд из-за того, что Антоненко назвали преступником. Называли, его фото показывали. Кто может называть его преступником, если еще идут суды? Это нарушение презумпции невиновности", – подчеркнул Жерновников.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. Сегодня суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря из-за неявки прокуроров.