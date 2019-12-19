Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

"Убери зеленую х...йню". В полиции обнародовали переговоры подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко в день его задержания

Правоохранители подозревают военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Правоохранители обнародовали видео с расшифровкой переговоров Антоненко в день его задержания и кадрами обыска в IT-компании, где в приемнике купюр обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Антоненко находится под стражей
Антоненко находится под стражей
Фото: ЕРА

Национальная полиция Украины 18 декабря обнародовала видео с расшифровкой переговоров подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Правоохранители считают, что Антоненко в день своего задержание просил брата жены убрать из шкафа мину, которую спрятали в IT-компании под видом роутера.

В полиции показали, что в день задержания 12 декабря Антоненко написал родственнику смс: "Убери из моего шкафа зеленую х…йню. Вынеси и спрячь". Еще через четыре минуты Антоненко перезвонил ему.

На видео Нацполиции указано, что правоохранители проанализировали траекторию движения родственника Антоненко и провели обыски в IT-компании, расположенной на первом этаже дома, где жил подозреваемый.

"Во время обыска IT-компании в приемнике купюр был обнаружен предмет зеленого цвета, похожий на взрывное устройство", – продолжили в полиции.

Сотрудник компании рассказал, что родственник Антоненко попросил оставить этот предмет в офисе. При этом брат жены подозреваемого назвал предмет "роутером" и попросил спрятать его так, "чтобы никто не видел".

Предмет отправили на экспертизу, сообщает пресс-служба Нацполиции. Правоохранители считают, что это противопехотная мина МОН-50. Так ли это, подтвердят эксперты.

ВИДЕО
Видео: Національна поліція України / YouTube

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован до 8 февраля), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, полиция, обыск, экспертиза, правоохранители, Национальная полиция, Андрей Антоненко
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
alyona alyona позировала без одежды
alyona alyona позировала без одежды
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
Педан обнародовал архивное фото с Притулой и Фреймут
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
  Under the Graveyard. Осборн презентовал клип о наркомане и алкоголике. Видео
Умер актер и певец Кенни Линч
Умер актер и певец Кенни Линч
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2019. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS