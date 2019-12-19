"Убери зеленую х...йню". В полиции обнародовали переговоры подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко в день его задержания

Правоохранители подозревают военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster) в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. Правоохранители обнародовали видео с расшифровкой переговоров Антоненко в день его задержания и кадрами обыска в IT-компании, где в приемнике купюр обнаружили предмет, похожий на взрывное устройство.

Национальная полиция Украины 18 декабря обнародовала видео с расшифровкой переговоров подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster). Правоохранители считают, что Антоненко в день своего задержание просил брата жены убрать из шкафа мину, которую спрятали в IT-компании под видом роутера.

В полиции показали, что в день задержания 12 декабря Антоненко написал родственнику смс: "Убери из моего шкафа зеленую х…йню. Вынеси и спрячь". Еще через четыре минуты Антоненко перезвонил ему.

На видео Нацполиции указано, что правоохранители проанализировали траекторию движения родственника Антоненко и провели обыски в IT-компании, расположенной на первом этаже дома, где жил подозреваемый.

"Во время обыска IT-компании в приемнике купюр был обнаружен предмет зеленого цвета, похожий на взрывное устройство", – продолжили в полиции.

Сотрудник компании рассказал, что родственник Антоненко попросил оставить этот предмет в офисе. При этом брат жены подозреваемого назвал предмет "роутером" и попросил спрятать его так, "чтобы никто не видел".

Предмет отправили на экспертизу, сообщает пресс-служба Нацполиции. Правоохранители считают, что это противопехотная мина МОН-50. Так ли это, подтвердят эксперты.

ВИДЕО

Видео: Національна поліція України / YouTube

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован до 8 февраля), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией".

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.