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Журналистов Шария выгнали из Киевского апелляционного суда

Активисты, которые пришли на заседание суда, где рассматривалась апелляция на арест волонтера и врача Юлии Кузьменко, заставили журналистов блогера Анатолия Шария кричать антироссийские лозунги. Те заявили, что их облили мочой и били ногами, и пошли писать заявление в полицию.

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Кучер написал заявление в полицию
Кучер написал заявление в полицию
Фото: Klymenko Time / Facebook

Сегодня возле Киевского апелляционного суда, где рассматривали апелляцию фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко, активисты прогнали представителей видеоблогера Анатолия Шария, сообщает издание "Цензор.НЕТ".

Активисты пытались облить Антонину Белоглазову и Дмитрия Кучера из бутылки с коричневой жидкостью. После того, как представителей Шария выгнали из здания суда, их окружили на улице.

Мужчину заставляли прокричать антироссийские лозунги. Он начал кричать "Помогите", после чего все же уступил давлению, и сказал, что "Путин – х*йло", а "Крым – украинский".

При этом Кучер сказал, что не "ватник" и не поддерживает сепаратистов.

Активисты выкрикивали также ругательства в адрес Шария, но не смогли заставить его представителей сказать то же самое.

В своем Telegram Шарий написал, что его журналистов облили мочой. 

"Второе нападение на журналиста в суде по подозреваемой в убийстве Шеремета Юлии Кузьменко. В этот раз – более серьезное. Группой лиц, с обливанием мочой и ударами ногами. Напали на журналиста "Шарий.net" Дмитрия Кучера", – отметил Шарий. По его словам, Кучер уже пишет заявление в полицию.

ВИДЕО
Видео: Klymenko Time / YouTube
Теги: нападение, Анатолий Шарий, журналисты, активист, Апелляционный суд, Юлия Кузьменко
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