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ПРОИСШЕСТВИЯ

"Одежда с принтами". Адвокат подверг сомнению доказательства полиции о причастности Антоненко к убийству Шеремета

Адвокат Владислав Добош опубликовал фото и видео реального человека с принтом на одежде, похожим на тот, что, по версии полиции, был на одежде подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета украинского военного Андрея Антоненко в день закладки взрывчатки в машину журналиста.

Человек на фото не похож на Антоненко
Человек на фото не похож на Антоненко
Фото: Влад Добош / Facebook

Адвокат подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко обнародовал фото, которые якобы могут доказывать, что на месте преступления в июне 2016 года мог быть совсем не Андрей Антоненко – украинский военный, один из фигурантов дела об убийстве журналиста.

"Вспомните брифинг Министерства внутренних дел и человека с принтами, будто бы Рифмастера. А теперь внимание, смотрите фото и видео. Добавляю скрины с брифинга и добавляю видео и фото реального человека", – написал Владислав Добош на своей странице в Facebook.

Он обнародовал фото и видео времен гражданской блокады Крыма с места подрыва электроопор, на котором присутствует человек в толстовке со специфическим принтом – похожим на тот, что был на одежде Антоненко и мужчины, который мог закладывать взрывчатку в автомобиль Шеремета. На фото видно, что это не Антоненко.

Добош добавил, что "с нетерпением ждет сатисфакции".

https://www.facebook.com/VadyslavDobosh/posts/1695044010630947

12 декабря замглавы Национальной полиции Евгений Коваль рассказал, что в рамках расследования убийства Шеремета следствие изучило 35 взрывов по всей территории Украины и обратило внимание на два случая – подрыв ЛЭП 21 ноября 2015 года в Херсонской области и неудачное покушение на бизнесмена в Ивано-Франковской области. По его словам, это, а также специфический принт на одежде одного из возможных подрывателей ЛЭП на админгранице с Крымом, человека по кличке Нацик, позволили выйти на подозреваемых в убийстве Шеремета.

"Следствие установило, что [Нацик] – это гражданин [музыкант и доброволец Андрей ] Антоненко, который живет в центре Киева, неподалеку от места, где убили Шеремета", – сказал Коваль.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

18 декабря заседание Киевского апелляционного суда, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 20 декабря суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко на 23 декабря из-за неявки прокуроров.

Теги: убийство, Павел Шеремет, расследование, Евгений Коваль, Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко, Владислав Добош
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