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В заложенной в машину Шеремета взрывчатке было вещество, аналогичное тому, что нашли в изъятой у Антоненко мине – полиция

Эксперты выяснили, что найденное при обыске у подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего Андрея Антоненко вещественное доказательство является выхолощенной промышленно изготовленной боевой противопехотной осколочной миной направленного действия МОН-50. В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена, которое было также в основе самодельного взрывного устройства, подорвавшего машину Шеремета.

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Антоненко не отвечает следствию на вопросы о найденной у него мине
Антоненко не отвечает следствию на вопросы о найденной у него мине
Фото: ЕРА

При подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета в 2016 году использовалось вещество, аналогичное тому, которое правоохранители нашли в изъятой у подозреваемого военнослужащего Андрея Антоненко мине. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Такой вывод сделали следователи, получив результаты взрывотехнической экспертизы. Исследование проводили специалисты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Министерства юстиции Украины.

Согласно заключению экспертов, изъятое при обыске у Антоненко вещественное доказательство – выхолощенная промышленно изготовленная боевая противопехотная осколочная мина направленного действия МОН-50. Ее корпус был снаряжен взрывчатым веществом ПВВ 5-А, оба 1987 года изготовления.

В корпусе мины специалисты нашли остатки взрывчатого вещества на основе гексогена. Именно этот материал и был в основе самодельных взрывных устройств, с помощью которых совершили покушение на убийство предпринимателя в Косове Ивано-Франковской области и взорвали авто Шеремета.

На корпусе и внутри исследуемого предмета эксперты также обнаружили смешанные биологические следы, принадлежность которых еще будет устанавливаться.

В полиции отметили, что Антоненко отказался объяснять происхождение и цель хранения изъятого предмета. Кроме того, он отказывается от проведения следственных экспериментов и дачи показаний.

Гексаген – стандартное взрывчатое вещество в МОН-50.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Супруги Грищенко появились в деле Шеремета после того, как стали фигурантами дела о покушении на бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. Во время заседания суда Антоненко заявил, что на видео минирования авто Шеремета был не он. Антоненко не признает свою вину и отказывается давать показания.

Национальная полиция Украины 18 декабря обнародовала видео с расшифровкой переговоров Антоненко. Правоохранители считают, что в день своего задержания он просил брата жены убрать из шкафа мину, которую спрятали в IT-компании под видом роутера.

Сегодня суд рассматривает апелляцию защиты Антоненко.

Теги: автомобили, взрыв, убийство, Павел Шеремет, взрывчатка, следствие, минирование, Национальная полиция, мины, Андрей Антоненко
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