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Тейлор считает, что Аваков не уверен в виновности фигурантов по делу Шеремета

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью к нескольким странам для расследования дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Некоторые из них сейчас изучают, чем могли бы помочь, заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор.

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Тейлор: Аваков провел очень подробный брифинг для иностранных послов
Тейлор: Аваков провел очень подробный брифинг для иностранных послов
Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine / Facebook

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии журналистам заявил, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обратился за помощью в расследовании дела об убийстве журналиста Павла Шеремета к нескольким странам. Об этом сообщает "Европейская правда".

"Аваков провел очень подробный брифинг для нас, иностранных послов. Однако я читаю, что пишет украинская пресса, и прекрасно понимаю, что есть вопросы. Аваков попросил несколько государств-партнеров о помощи, и я знаю, что некоторые из них сейчас изучают, чем мы могли бы помочь", – отметил Тейлор.

Тейлор высказал сомнения, что Аваков убежден в вине тех, кому предъявлены официальные обвинения в убийстве Шеремета.

"Он не сообщил нам о своих выводах, но он сказал, что впереди "много работы". Поэтому я действительно не думаю, что он и сам уверен", – добавил американский дипломат.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Теги: Арсен Аваков, убийство, Павел Шеремет, Владислав Грищенко, расследование, журналисты, обвинения, Уильям Тейлор, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Инна Грищенко
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