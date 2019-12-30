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Убийство Шеремета. Адвокаты Дугарь заявили, что у их подзащитной есть татуировка, а у девушки на видео МВД – нет

На опубликованном Министерством внутренних дел Украины видео по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета не медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, а "случайный человек", заявил адвокат Виталий Коломиец.

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Дугарь находится под домашним арестом
Дугарь находится под домашним арестом
Фото: ЕРА

30 декабря во время пресс-конференции адвокаты медсестры одного из парашютно-десантных батальонов Яны Дугарь, которую подозревают в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявили о наличии доказательств фальсификации дела, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Адвокаты заявили, что Дугарь и девушка на видео, которая фотографировала камеры видеонаблюдения перед убийством Шеремета, – это разные люди.

"Девушка, которую МВД показало на видео, это вообще случайный человек. Она вообще не имеет отношения к делу. Предположение правоохранителей, что кто-то мог фотографировать камеры, очень странное. Сравнение, которое они сделали, – это фальсификация", – сказал адвокат Виталий Коломиец.

На вопрос, как адвокаты будут доказывать в суде, что Дугарь, например, не замаскировала татуировку, Коломиец ответил, что у них есть доказательства того, что 16-го и 18 июля 2016 года Дугарь находилась в воинской части №66 в Донецкой области.

"Яна была задержана во Львове без протокола и решения суда, ее доставили на машине в Киев, протокол задержания не оформляли… Целую ночь она была вместе с тремя мужчинами на морозе – они ночевали в машине в Буче. Затем ее доставили в суд, после суда ее принудительно посадили в машину и доставили в общежитие во Львов и ночью провели там обыск", – добавил Коломиец.

Защитники заявили, что планируют подавать заявление о преступлении относительно фальсификации доказательств и незаконном содержании Дугарь под домашним арестом.

ВИДЕО
Видео: 5 канал / YouTube

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Теги: Украина, убийство, Павел Шеремет, обыск, Андрей Антоненко, Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Инна Грищенко
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