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Суд оставил под арестом фигурантку дела об убийстве Шеремета Грищенко

Ходатайство о продлении ареста для Инны Грищенко, подозреваемой в деле о подготовке покушения в Ивано-Франковской области и фигурантки дела об убийстве Павла Шеремета, прокуроры аргументировали рисками побега, уничтожения вещдоков, давлением на свидетелей и потерпевших.

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Меру пресечения для Грищенко продлил Печерский суд
Меру пресечения для Грищенко продлил Печерский суд
Скриншот: hromadske / Twitter

27 декабря Печерский райсуд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для подозреваемой в деле о подготовке покушения на бизнесмена в Ивано-Франковской области Инны Грищенко (позывной Пума), которая также упоминается в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает "Украинская правда".

"Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Грищенко Инны удовлетворить. Продлить срок содержания до 24 февраля 2020 года", – сказал судья.

Присутствующие отреагировали на решение криками: "Ганьба!".

"Громадське" отмечает, что прокуратура аргументировала необходимость содержания Грищенко под арестом рисками ее побега, препятствования следствию, давления на потерпевших и свидетелей, уничтожения вещественных доказательств.

Подозреваемая уверяла, что не собирается бежать, готова носить электронный браслет и может предоставить доступ к видеокамерам возле места жительства, чтобы следователи видели, кто к ней заходит.

Под арест Ирину Грищенко взяли 6 ноября на 60 суток.

Инну Грищенко и ее мужа Владислава Грищенко подозревают в подготовке взрыва в Ивано-Франковской области в 2018 году. 9 декабря 2019 года на судебном заседании Владислав заявил, что ему якобы предлагали взять на себя ответственность за убийство журналиста Павла Шеремета или сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Максима Шаповала, а также за взорванные в октябре 2015 года электроопоры в Херсонской области.

10 декабря "Украинская правда" сообщила, что из Единого реестра судебных решений исчезло несколько решений по делу Владислава Грищенко.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) (арестован до 8 февраля), детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией"

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы, Дугарь занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

Теги: убийство, Павел Шеремет, прокуратура, арест, покушение, Печерский суд, Инна Грищенко
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