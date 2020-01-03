Денисовой передали жалобу о возможном нарушении прав подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Адвокат Владислав Добош и активисты обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой взять под контроль расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в котором фигурирует детский хирург Юлия Кузьменко.

2 января уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой подали жалобу о нарушении прав подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош, ее родственники и активисты зарегистрировали документ в секретариате омбудсмена, говорится в сообщении инициативной группы Free Dr Yulia Kuzmenko в Facebook.

"С чем мы обратились к Людмиле Денисовой? С просьбой взять под свой контроль дело Шеремета и следить за нарушениями прав задержанной Юлии Кузьменко. Ведь элементарные права должны быть гарантированы государством для каждого человека. Теперь ждем официальной реакции", – заявили активисты.

Они отметили, что в жалобе говорится о нарушении прав человека при задержании Кузьменко, принципа презумпции невиновности, а также права задержанной на справедливый суд.

"Права Кузьменко как задержанной нарушаются до сих пор. В изоляторе временного содержания ее удерживают больше, чем определено законом (21 день вместо трех суток), не дают увидеться с родными", – сказано в заявлении.

Права Кузьменко как подсудимой тоже нарушаются – ее адвокату не предоставили возможность ознакомиться с материалами дела, которые полиция озвучила публично, утверждают активисты.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов.

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.