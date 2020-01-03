Клуб читателей
ГОРДОН
 
ПОЛИТИКА

Денисовой передали жалобу о возможном нарушении прав подозреваемой в убийстве Шеремета Кузьменко

Адвокат Владислав Добош и активисты обратились к уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой с просьбой взять под контроль расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, в котором фигурирует детский хирург Юлия Кузьменко.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Жалобу, которую принес адвокат Кузьменко, зарегистрировали в секретариате омбудсмена
Жалобу, которую принес адвокат Кузьменко, зарегистрировали в секретариате омбудсмена
Фото: ЕРА

2 января уполномоченному Верховной Рады по правам человека Людмиле Денисовой подали жалобу о нарушении прав подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко.

Адвокат Кузьменко Владислав Добош, ее родственники и активисты зарегистрировали документ в секретариате омбудсмена, говорится в сообщении инициативной группы Free Dr Yulia Kuzmenko в Facebook. 

"С чем мы обратились к Людмиле Денисовой? С просьбой взять под свой контроль дело Шеремета и следить за нарушениями прав задержанной Юлии Кузьменко. Ведь элементарные права должны быть гарантированы государством для каждого человека. Теперь ждем официальной реакции", – заявили активисты.

Они отметили, что в жалобе говорится о нарушении прав человека при задержании Кузьменко, принципа презумпции невиновности, а также права задержанной на справедливый суд. 

"Права Кузьменко как задержанной нарушаются до сих пор. В изоляторе временного содержания ее удерживают больше, чем определено законом (21 день вместо трех суток), не дают увидеться с родными", – сказано в заявлении.

https://www.facebook.com/freeDrYuliaKuzmenko/posts/115017626677836

Права Кузьменко как подсудимой тоже нарушаются – ее адвокату не предоставили возможность ознакомиться с материалами дела, которые полиция озвучила публично, утверждают активисты.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу). 

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, Антоненко также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников. 

18 декабря заседание Апелляционного суда Киева, на котором должны рассмотреть жалобу защитников Дугарь, перенесли на 8 января 2020 года из-за отсутствия необходимых документов. 

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил Антоненко под арестом24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

Теги: Павел Шеремет, Людмила Денисова, жалоба, Юлия Кузьменко, Владислав Добош
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Бульвар Шоубиз. Приложение
Актрису ленты "Капитан Америка" подозревают в убийстве матери
Актрису ленты "Капитан Америка" подозревают в убийстве матери
Мадонна, Лопес, Кидман и Спеллинг показали, как проводят новогодние праздники
Мадонна, Лопес, Кидман и Спеллинг показали, как проводят новогодние праздники
  Gang Gang.Трэвис Скотт презентовал клип. Видео
  Gang Gang.Трэвис Скотт презентовал клип. Видео
Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз
Ольга Сумская станет бабушкой во второй раз
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS