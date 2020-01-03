СБУ сняла запрет на въезд в Украину актеру "Сватов" Добронравову

Запрет на въезд в Украину российскому актеру Федору Добронравову, известному ролью в сериале "Сваты", Служба безопасности Украины сняла в июне 2019 года.

Суд признал незаконным запрет на въезд Добронравова в Украину Скриншот: Фильмы и Сериалы Студии Квартал 95 / YouTube

Служба безопасности Украины сняла запрет на въезд в страну российскому актеру Федору Добронравову, известному ролью в сериале "Сваты". Об этом говорится в ответе СБУ на запрос "Українських новин".

Трехлетний запрет отменили в июне 2019 года во исполнение решения суда, который признал запрет незаконным.

22 ноября 2017 года стало известно, что СБУ запретила Добронравову въезд в Украину на три года за поездки в Крым и поддержку аннексии полуострова. В интервью 2014 года, обнародованном на YouTube-канале 1tvnetru, актер говорил, что "Крым должен был вернуться в состав России". 28 ноября Минкульт Украины внес Добронравова в перечень лиц, которые угрожают национальной безопасности государства. Государственное агентство Украины признало недействительными прокатные удостоверения на все сезоны сериала "Сваты".

10 января 2018 года телеканал "1+1" подал в суд на Минкульт Украины и Госкино относительно запрета "Сватов".

27 марта 2019 года Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину Добронравову и аннулировал запрет на трансляцию некоторых фильмов с его участием, в том числе сериала "Сваты".

В СБУ заявили, что обжалуют решение суда.

10 апреля Добронравов выступил со спектаклем "Ловушка для мужа" в оккупированном Россией Севастополе, сообщал сайт "Крым.Реалии".

Апелляционный суд оставил в силе снятие запрета с сериала "Сваты" и разрешил въезд в Украину Добронравову.

14 июня Минкульт Украины исключил Добронравова из списка лиц, угрожающих нацбезопасности.